Eesti vastne president on viimasel nädalal käinud kohtumas meie lähimate naaberriikide riigipeadega. Täna kohtus president Kersti Kaljulaid Leedu riigipea Dalia Grybauskaitėga.

Presidendi Facebookis avaldati Leedu Presidendi Kantselei video, kus kaks stiilset daami harmoneeruvates rõivastes teineteisel kätt suruvad.

"Leedu on Eestile hea naaber, lähedane partner Euroopa Liidus ja liitlane NATOs. Meie regiooni tugevuse tagab Balti riikide ühtsus võtmeteemades nagu julgeolek ja energiasõltumatus," ütles president Kersti Kaljulaid täna Vilniuses pärast kohtumist Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga.

Presidendid rääkisid kohtumisel Euroopa Liidu tulevikust, Ukraina-Venemaa kriisist, Balti riikide kaitsekoostööst ja energiasõltumatusest, Euroopat puudutavast rändekriisist, idapartnerlusest ning Ühendkuningriigi referendumi mõjust Euroopa Liidule.

Eesti riigipea märkis, et Euroopa julgeoleku tagamine on keskne väljakutse nii Venemaa agressiivse käitumise kui kasvava terrorismiohu tõttu.

"Meie piirkonna julgeoleku kindlustamise üheks aluseks on Balti riikide koostöö, sealhulgas panustamine ühistesse projektidesse, mis tagavad energiasõltumatuse. See on globaalseid sündmusi arvestades meie regioonile üha olulisem," sõnas president Kaljulaid, kes viibib ühepäevasel tutvumisvisiidil Leedus.

Riigipead arutasid kohtumisel ka regioonile tähtsa Rail Balticu projekti tulevikku.

"Tegemist on algatusega, mis aitab ühest küljest Balti riike omavahel veelgi ühendada ning teisalt ühendada meie piirkonna riike ülejäänud Euroopaga. Meie kõigi huvides on sellega kiiresti edasi liikuda," rõhutas president Kaljulaid.

Eelmisel nädalal kohtus ta Soome presidendi Sauli Niinistö ja Läti presidendi Raimonds Vējonisega. Järgmisel nädalal sõidab riigipea Poola, et kohtuda Poola presidendi Andrzej Dudaga.