Kätte on jõudnud otsustav hetk, mil viiel Eesti mehel on võimalus näidata, kas nad on tõelised Eesti mehed ja valmis läbi tegema oma elu esimest maastikutriatloni.

Mehed astuvad taas tuttava kaamerasilma ette ja saavad kinnitust, et viis kuud korralikku toitumist ja liikumist on teinud imet. Ka kehavanuse testi tulemused süstivad meestesse enesekindlust. Stardis saab enam kui selgeks, et tagasiteed ei ole. Andres on olnud kõige nõrgem lüli algusest peale. Kas ta üllatab kõiki ja suudab triatloni lõpetada või kaotab poole distantsi peal motivatsiooni? Selgub, kas treener Raunol on põhjust rahul olla.

Hooaja viimane osa sarjast "Tõelised Eesti mehed" jõuab TV3 ekraanile juba täna õhtul kell 20.