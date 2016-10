Keskerakonna Läänemaa piirkonna juhatuse koosolekul seati erakonna erakorralisele kongressile esimeheks üles Jüri Ratase kandidatuur. Edgar Savisaart näevad Läänemaa keskerakondlased erakonna auesimehena.

“Edgar Savisaare panus Keskerakonna loomisel ja arengul on väga suur ning keegi ei püüagi seda pisendada. Läänemaa keskerakondlased leiavad, et Edgar Savisaar peaks olema Keskerakonnas sõltumata kongressi tulemustest ning andma erakonna auesimehe kohale väärika sisu. Reformierakonna auesimehel Siim Kallasel see ei õnnestunud, aga nende vigadest oleme õppinud,” ütles piirkonna juht Jaanus Karilaid. “Oleme ka kindlal seisukohal, et Jüri Ratase ja Edgar Savisaare siiras koostöö viiks Keskerakonda edasi veelgi kiiremini ja edukamalt,” lisas ta.

Juhatuse liikmekandidaatideks esitati Läänemaalt riigikogu liikmed Jaanus Karilaid, Enn Eesmaa, Aadu Must, Mihhail Korb, Kadri Simson, Anneli Ott ja Märt Sults; ning Keskerakonna peasekretäri kohusetäitja Jaak Aab.