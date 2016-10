Mõned inimesed on kõiges, mida nad teevad ja ütlevad väga enesekindlad ja siis on neid, kes pole üldse enesekindlad. Samas ei maksa sellepärast eriti muretseda, sest mõne lihtsa nipiga on võimalik oma enesekindluse puudumine täiesti ära peita.

Kui sa pole eriti enesekindel inimene või oled lihtsalt tähtsa kohtumise eel närvis, kuid ei taha seda välja näidata, siis on selleks terve rida võimalusi, kirjutab veebiportaal Chic.

Näiteks muudavad naise enesekindlamaks: