"Nagu tünni oleks vastu maad taotud," kirjeldab kohalik elanik teisipäeva õhtul kostuvat tulekahju Flagmore ASi lipumastivabrikus. Teisipäeva õhtul kell 21.13 teatati Häirekeskusele tulekahjust Harjumaal Kose vallas Kolu külas, kus põles Flagmore ASi lipumastivabriku kahekorruseline lao- ja tootmishoone, mille üks osa hävis tules. Tuleroaks saamisest suudeti päästa lao- ja tootmishoonega ühenduses olev kontor ja teine laohoone, mis said tugevaid vee- ja suitsukahjustusi. (Teet Malsroos) Tulekahjus hävinud lao- ja tootmishoone põles lahtise leegiga. Seda jäi kinnitama ka täna sündmuspaika üle vaatama läinud naabrimees, kes elab mõnesaja meetri kaugusel lipumastivabrikust. "Hakkasin magama minema kui vaatasin, et kuidagi imelikult valge on väljas,“ meenutab ta. "Läksin siis aknast vaatama, et mis see küll on ja nägin, et suur leek oli katusest väljas ja tuletõrje oli kohal. Kõik vilkurid peal. Kohal oma kuue-seitsme autoga. Kiirabi oli ka."

Mees ise arvab, et kui kahtlast valgust poleks märganud, siis poleks ta teadnudki, et kõrvalmaja põleb. "Tuletõrje tuli ilma sireenideta kohale. Noh jah, seda oli õrnalt kuulda küll kui õue vaatama läksin, et mingi paugutamine oli. Nagu tünni oleks vastu maad taotud," kirjeldab ta. "Eks need kemikaalid suure kuumuse juures plahvatasid," spekuleerib ta.

Kustutustöödega lõpetati kella 3.39ks, kuid hommikul tuli päästjatel tagasi hommikul tagasi minna, et üks laohoone suitsev nurk veega üle lasta. Firma juhataja Rivo Sisas teavitas juba eile õhtul oma alluvuses töötavat 28 inimest juhtunud. Kuid seda, kui kauaks tööd vabrikus teha ei saa, Sisas veel öelda ei osanud. "Seda on raske öelda. Nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik," ütles ta. "Vaikselt midagi saame juba ära teha, ja eks meil ole lao varu ka." Kui suureks kahju võiks küündida Sisas spekuleerida ei julge. "Veel ei tea. Kahjud on kokku lugemata. Suur maja ja palju asju." Samas on ta õnnelik, et teine osa vabrikust ja kontorist suudeti päästa. "Seda tänu tulekindlale osale." Kuid seda, mis kuuldavad plahvatused võis esile öelda, arvab Sisas, et ju oli tegemist tõstuki gaasiballooniga. "Sest põhilised gaasiballoonid me saime välja, ja see aine mida me kasutame, see ei plahvata." Päästeameti Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs ütles, et kustutustöödes osalesid Kose, Assaku, Lilleküla, Lasnamäe ja Kohila päästjad ning päästehnika ja Rae, Habaja ja Aruküla vabatahtlikud päästjad ning päästetehnika. "Ja seda, mis tulekahju võis põhjustada, selle selgitab välja uurimine."