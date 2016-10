Täna õhtul lähevad sel hooajal teistkordselt vastamisi kaks Manchesteri suurklubi United ning City, kui meeskonnad selgitavad liigakarika veerandfinaali pääseja.

Manchesteri punase poole esindaja Zlatan Ibrahimovic on kohtumise eel endale omaselt enesekindel. "Olen juba näinud mitmeid City fänne, aga nii pea kui nad on kohanud, on neist saanud Unitedi fännid," teatas 35-aastane rootslane.

Septembris peetud kohtumise teenisid Old Traffordil 2:1 võidu Pep Guradiola hoolealused. Täna on Unitedil koduväljakul võimalus vigade paranduseks.

"Meil ei ole viimased mängud hästi läinud, aga nüüd kavatseme seda muuta, võtta võidu ja edeneda järgmisesse ringi - selle järgi me läheme. Kõige tähtsam on endasse uskuda," sõnas Ibrahimovic.

Vanameister tunnistab, et isegi talle on uue koduklubiga seonduv natuke uus. "Manchesteri derbis on mulle palju uut - olen siiani ühes osalenud ja muljed on head. See on tõeline rivaliteet punase ja helesinise meeskonna vahel ning loomulikult tahad sa oma linna boss olla."