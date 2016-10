Kallasel endal pole plaanis Refomierakonna sees võimuohjasid või mõnda tähtsat ametikohta haarata. "Ausalt öeldes konkreetset plaani pole. Tahan oma ideid, võimeid ja teadmisi rakendada. On igasugu vorme, mitte et peaks mingile kohale pretendeerima," jäi ta üldsõnaliseks. Ajakirjanike täpsustavate küsimuste peale märkis Kallas, et soovib keskenduda sisulistele aruteludele ja loometegevusele.

Tuleval sügisel on kohalikud valimised ja arvestades Edgar Savisaare poliitilist seisu, on Tallinna meeri tool põhimõtteliselt vaba. Üks ajakirjanik uuris, kas Kallas tahaks kohalikel valimistel kandideerida. Kallase tähelepanu oli vist hajunud, sest reflekselt vastas ta esmalt, et ei tea. Siis aga taipas, et jättis nii õhku variandi, et ihkab isegi linnapeatooli. "Ei, ei, ei! Praegu pole küll mingit plaani," märkis ta ja lisas, et oleneb, kas mingit motivatsiooni on, aga linnapeaks ei soovi ta kindlasti. Aga, kas teie tütar sooviks? "Seda küsige küll tütre ja teiste käest, ta on ikkagi iseseisev inimene," kostis Kallas.