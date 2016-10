Olgu sa oma parima sõbrannaga nii lähedane kui tahes, on mõned asjad, mis sa peaksid enda teada jätma. Kuigi sa arvad, et oma parimale sõbrannale võid kõik südamelt ära rääkida ja öelda asjade kohta nii nagu need on, siis tegelikult sõpruse säilimise huvides, on teatud asjad, mida ei tasu ka parimale sõbrannale mitte kunagi öelda, kirjutab The Zoe Report. Mis need on?

1. Kunagi ei tohi tunnistada, et sulle tegelikult sugugi ei meeldi see mees, kellega ta kohtamas käib. Kui sul ei ole just tõendeid, et mees on su sõbrannat petnud vms. siis ei puuduta see kuidagi sind.

2. Öelda talle, et ta peaks endale ja oma elule rohkem tähelepanu pöörama. See viitab sõbrannale vaid seda, et sa näed teda, kui õnnetushunnikut, kes mitte millegagi hakkama ei saa. 3. Vihjata talle, et ta näeb nii peenikene välja. Kui te olete juba tükk aega sõbrannad olnud ja sa ütled seda alles nüüd, siis tekib paratamatult küsimus, kas ta siis enne oli paks. 4. Öelda, et ta tõesti keeras selle võimaluse vms. untsu. Ilmselt teab ta seda ka ise ning tal pole vaja moraalilugejat, vaid kedagi, kes teda toetaks ja lohutaks. 5. Öelda sõbrannale, et ta peaks oma töökohast ära tulema. See on väga isiklik otsus ning selle otsuse peab ta ise tegema.