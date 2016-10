Queeni kitarrist Brian May tühistas selle aasta lõpuni kõik kontserdid, et keskenduda oma tervisele.

69aastane muusik pidi detsembris koos laulja Kerry Ellisega ette võtma ühise jõuluturnee, kuid tema jaks rauges. “Suutsin hiljutised Queeni ja Adam Lamberti esinemised Aasias lõpule viia, aga olen üha rohkem võidelnud visa haigusega, mis hävitab mu energia ja tahte,” kirjutas May oma ametlikul veebiküljel.

Kitarrist lisas, et ei söanda enam kontserte anda, kuna kardab, et ta ei suuda säilitada vajalikku taset. “Mulle on tungivalt soovitatud puhata ja paraneda, mitte lavale minna ja riskida kokkuvarisemisega tööpostil, mis oleks tõeline tragöödia.”

May lisas hiljem, et sõidab lennukiga turvalisse paika akusid laadima ning lülitab telefoni ja sotsiaalmeedia mõneks ajaks välja. Oma haigust ta ei täpsustanud. Mõni aasta tagasi maadles May eesnäärmevähiga, kuid 2014. aasta jaanuaris kinnitasid arstid, et ta on tõvest jagy saanud.