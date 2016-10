Rõivas kummutas Kallase seotust Keskerakonnaga ja ütles, et ei saa rääkida sellest, et Kallas oleks Keskerakonna või Savisaarega mingis leeris.

Lisaks ütles Rõivas, et keegi ei ole kellelegi nuga selga löönud. "Kui kellelgi on kolmanda augusti otsuse peale pettunud olla, siis on see Marina Kaljurand," rääkis Rõivas veel. "Mina olen olnud väga kriitiline, et valimiskogu teine voor läbi kukutati.

"Ta (Siim Kallas- toim.) ütles väga selgelt välja, et tal pole plaanis reformierakonda hüljata ja uut erakonda luua," ütles Reformierakonna esimees Taavi Rõivas pärast äsja lõppenud Reformierakonna juhatuse koosolekut. "Vastupidi, olime kogu aeg Kallase seljataga ja toetasime pürgimist väga tähtsale kohale, grillimine on ajakirjanduslik liialdus."

Siim Kallase rolli kohta erakonnas rääkis Rõivas: "Kindlasti me räägime temaga sellest ja nagu teiste erakonna asutajate seisukohad on olulised, on olulised ka Kallase omad."

Tallinna linnapea kandidaati Reformierakonnal praegu ei ole, lisas Rõivas veel, kuid oli veendunud, et piirkond teeb hea valiku. Reformierakonna linnapeakandidaatidest on räägitud Kaja Kallase ja Yoko Alenderi puhul.

Siim Kallas, kas suu sai puhtaks räägitud? "No jah, tänase koosoleku mõte see oligi. Kas tõmmata joon alla või jätkate arvamuste vahetamist, aga mina tulin siia plaaniga joon alla tõmmata," vastas Kallas, et eesmärk on taastada kodurahu ja tegeleda suuremate asjadega. "Meie ees on suured väljakutsed, vaadake, mis majanduses toimub."

"Väga palju ette ei heidetud, mõningaid väljaütlemisi ja toetavaid sõnavõtte oli," kirjeldas Kallas juhatuse koosolekut. "Küsiti kas teen uue partei. Ei tee!" rääkis Kallas ja lisas, et selleks peab olema sõnum, et miks uus erakond peaks olema tunduvalt parem, kui olemasolevad.

Oma rolli erakonnas näeb Kallas nüüd suurenevat. "Eks ma lülitun aktiivsemalt nendesse sisulistesse aruteludesse. Arutelusid siin erakonna sees ja neid teemasid, kus ma oskan midagi öelda, on ju palju."

Ka Kallas ütles, et tema "grillimisest" juttu olla ei saa. "Grillimine- ma arvan et see on kirjanduslik liialdus, mingit grillimist ma küll ei näe."

Samas on ta presidendivalimiste ajal erakonnas toimunu kohta kriitiline. "Selge ja teada, et tükk aega oli kaks kandidaati ja see tegi positsiooni segaseks. Murendas positsioone ja tekitas pingeid."

Sõnavahetus Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokatiga oli Kallase sõnul viga ja ta ütles, et nii see ei oleks tohtinud toimuda.

Veel ütles Kallas, et kohalikel valimistel ta Tallinna linnapeaks ei kandideeri.

"Kas kohalikel üldse kandideerida? Peab vaatama, kas selleks on motivatsiooni," lisas Kallas. "Keskenduks loomingulisele tegevusele, mitte poliitikale, see kohtadele pretendeerime ei ole eesmärk."

Kaja Kallase kandideerime linnapea kohale on tundlik teema ja Kallas keeldus seda kommenteerimast.