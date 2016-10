Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho jätkab klubi suurostu Paul Pogba kaitsmist, vaatamata sellele, et prantslane pole kuigi edukalt mänginud.

"Asi pole sugugi tema positsioonis väljakul. Samuti pole asi taktikalises pooles. Tema suurepäraste oskuste ja tugeva keha poolest võiks ta vabalt ka keskkaitses mängida," sõnas Mourinho.

Peamiseks murekohaks peab 53-aastane portugallane ikkagi kohanemist. "Minu arvates tuleb mängijale, kes tuleb teistsuguse mängustiiliga võistkonnast, aega anda, et ta jõuaks oma parimale tasemele. Poolkaitsjale on sisseelamine eriliselt raske."

"Pogba on fenomenaalne mängija, uskumatu potentsiaaliga. Tal on veel aastaid aega, et areneda. Meeskond on igal juhul teinud väärt investeeringu vähemalt 7-8 aastaks," teatas Mourinho.