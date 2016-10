USA fotograaf Skyler Adams esitas endale väljakutse teha kuu aega pilte ühedollarilise kaameraga, kirjutab Bored Panda. Tulemused tõestavad ilmselgelt: kui tahad tegeleda fotograafiaga, siis mine kursustele ja harjuta – sa ei vaja tingimata ülikallist ja -peent aparaati.

Kui Adams taipas, et tema jaoks on uue ja kalli varustuse ostmine saanud suuremaks kireks kui pildistamine ise, siis otsustas ta teha eksperimendi. Ta ostis ühe dollari eest Canon Sure Shot fotoaparaadi ja aegunud Fujifilm Superia filmirulli.

Fotograaf oli meeldivalt üllatunud 38 mm läätse pakutavast kvaliteedist ja manuaalne ISO lasi tal mängida säriaja kompenseerimisega. Suurim väljakutse oli hea valguse leidmine.