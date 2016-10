Tänu oma pilvedeni ulatuvale kõrgusele on Teletorni külastajatel võimalus nautida vaateid nii kaugele kui silm vaid seletab. Pole vahet, mis aastaajaga on tegu – vaade on lummav igal juhul.

Lisaks võluvale vaatele saab Teletornis nautida paljugi muud. Kohapeal on mitmesuguseid atraktsioone, sealhulgas näiteks adrenaliinirohke Teletorni serval kõndimine, 170 meetri kõrgusel asuval põrandaaknal seismine. Veel saab kohapeal külastada mitmesuguseid näituseid nagu "Eesti tippsaavutused" ja Teletorni ajaloonäitus.

Pilvepiiri kõrgustest ei puudu ka uskumatud maitsed, mida Teletornis leiab brasserie-restoranist Teletorn.

