Mel Gibson on lubanud oma lapseootel elukaaslasest ausa naise teha, kirjutab Radar Online.

25aastane Rosalind Ross on noorem kui kuus Gibsoni kaheksast järeltulijast, kuid 60aastane kineast on nii armunud, et kavatseb Rosalindiga abielluda.

See on “Bravehearti” tähele teine abielu. 1980-2011 oli ta abielus endise näitlejanna Robyn Moore’iga, kellega tal on seitse last. Abielu purustas Meli armulugu vene muusiku Oksana Grigorjevaga, kes sünnitas talle 2009. aastal tütre.