Looduskaunil Viimsi poolsaarel asuv Tallinn Viimsi SPA on justkui maapealne paradiis, kus on arvestatud kõigi külastajate soovide ja vajadustega. See on koht, kus aeg täielikult maha võtta ning pühenduda tervisele ja puhkusele.

Et end kiiresti puhkuselainele häälestada, leiab spaast muljetavaldava spaa- ja saunakeskuse, kus erinevad basseinid ja saunad teevad oma töö ning pühivad stressi kiiresti õlgadelt. Veeparadiis võtab külastajad oma hellitavasse rüppe ja puhastab meeli auru-, kolme leili-, soolakivi-, puukütte- ja kadakasaunaga. Lisaks saad end turgutada läbi veealuste jugamassaažide ja massaažitoolide. Samuti on külastajate päralt puhkenurgad soojade lamamistoolidega ning spaabaar, kus saab keha kinnitada ja värskendavaid jooke nautida.

