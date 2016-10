Suurbritannia kaitseminister Michael Fallon kinnitas intervjuus ajalehele Wall Street Journal, et kevadel saabuvad Eestisse Briti sõdurid koos tankide, soomukite ja droonidega.

Koos brittidega saabuvad ka Prantsusmaa ja Taani üksused. Falloni kinnitusel saavad Suurbritannia sõdurid enda käsutusse tankid Challenger 2, jalaväe lahingumasinad Warrior ja taktikalised droonid. Minister selgitas, et pataljon on kaitseotstarbeline, kuid sellel on ometi olemas täielik lahinguvalmidus.

Juulis kiitis NATO heaks rahvusvaheliste pataljonide paigutamise kõikidesse Balti riikidesse ja Poolasse. Eestisse paigutatavat üksust hakkab juhtima ja koordineerima Suurbritannia.