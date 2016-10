Atomic Kitteni lauljatar Kerry Katona tunnistas telesaate “In Therapy” võtetel pisarsilmi, et utsitas 15aastasena oma narkomaanist ema enesetappu toime panema.

“Ema oli peikast lahku läinud ja tahtis surra,” rääkis mitmes reality-sarjas esinenud ja ohtralt skandaalidesse sattunud Kerry. Tütar kogus vannitoas kokku kõik ravimid, mis leidis, ja käskis ema Sue’l need alla neelata. “Võta sisse, sa oled egoist,” olid Kerry sõnad. “Sundisin teda neid sisse võtma, kutsusin kiirabi ja ütlesin, et tulen talle pärast kooli, kui olen eksamid ära teinud, haiglasse järele," vahendab Daily Mail.

Kerry lapsepõlv oli keeruline. Teda kasvatas kokku neli kasuperet ning ta käis kaheksas eri koolis. 16aastaselt jättis tüdruk kooli pooleli, et sületantsijaks hakata.

Emaga on ta nüüdseks rahu sõlminud, kuid oma viie lapse elu on depressiooni ja uimastisõltuvusega võitlev Kerry kibedaks teinud. Ta palus saates lastelt kõige eest vabandust ja rääkis, et on lasknud nende nimed oma randmetele tätoveerida, et tal ei tekiks eales isu veene läbi lõigata.