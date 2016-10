Tänapäevased autod sisaldavad kõikvõimalikku peent uut turvavarustust, tõdeb Jalopnik. Aga kõigil neil automaatsetel pidurdussüsteemidel ja teistel vidinatel on üks kõrvalmõju: su sõiduk võib automaatpesulas täiesti hulluks minna, umbes nii, nagu sunniksid koera vanni minema.

Moodsate autode juhti abistavate turvasüsteemide üha kasvav täiuslikkus tekitab tõsiseid muresid automaatse autopesu puhul, kirjutas Forbes. Probleem seisneb selles, et maanteel avariisid ennetavad sensoritega turvasüsteemid kipuvad tekitama autos arvamust, et pritsiva vee ja vehklevate harjadega tarandik pole hea koht, kus olla. See põhjustab süsteemile ülekoormuse ja võib auto rivist välja lüüa.

Üks hädade põhjus seisneb selles, et kokkupõrke vältimiseks mõeldud sensorid ei näe vahet kiviseinal ja pehmetel harjakardinatel. Automaatsete pidurduse sensorite jaoks tunduvad mõlemad suure ja võrdselt ohtliku objektina, millega kokkupõrkamist peab vältima. Autopesulad on teatanud juhtumitest, kus autod on jäänud pesulas oma automaatsete pidurdussüsteemide pärast kinni. Iroonilisel moel on mõned autod püüdnud kokkupõrget vältides pesularööbastel tagurdada ja põhjustanud kokkupõrke pesemismehhanismiga.

Enamgi veel, teatatud on ka probleemidest elektrooniliste parkimispiduritega. Need kalduvad takistama autopesu sellistel puhkudel, kus juht peaks jätma käigukasti neutraalasendisse, lülitama mootori välja ja ise autost lahkuma. Mõned autod lülitavad mootori vaikides kohe sisse käsipiduri, teised aga nõuavad, et juht enne mootori väljalülitamist käigukasti parkimisasendisse lükkaks.

Mõned tänapäevased autod lasevad pesula lindile sõitmise tarbeks oma turvasüsteemid välja lülitada, aga suur osa autoomanikest ei tea, kuidas seda teha. Lähiaastatel võib aga juhtuda, et sellised turvasüsteemid saavad autodel standardiks ja neid enam välja lülitada ei saagi.