Mainekas Briti raamatuauhind Man Booker Prize määrati esmakordselt ameeriklasele – Paul Beatty võitis preemia rassiteemalise satiirilise romaaniga “The Sellout”.

BBC Newsi teatel räägib New Yorgis elava autori neljas raamat mustanahalisest noormehest, kes üritab Los Angelese eeslinnas kehtestada orjapidamist ja rassilist segregatsiooni. Žürii esinaise Amanda Foremani sõnul suudab “The Sellout” välja juurida kõik ühiskondlikud tabud. Tegemist olevat meie ajastu romaaniga, mis paistab silma Jonathan Swifti ja Mark Twaini meenutava pöörase teravmeelsuse poolest.

54aastane kirjanik oli 50 000 naela suurust auhinda Cornwalli hertsoginna Camilla käest vastu võttes ilmselgelt liigutatud ning otsis tänukõne pidamiseks sõnu. “Ma vihkan kirjutamist,” tunnistas ta hiljem. “See on raske raamat. Mul oli seda raske kirjutada, ma tean, et seda on raske lugeda.”

Man Bookeri auhind on juba kolmandat aastat avatud igast rahvusest kirjanikele. Lõppvalikus oli BBC Newsi teatel kaks Briti ja kaks USA kirjanikku, üks Kanada ja üks Briti-Kanada autor. Kihlveokontorites peeti favoriidiks ka Tallinnas HeadReadi festivalil käinud kanadalanna Madeleine Thieni raamatut “Do Not Say We Have Nothing”. Mullu võitis Man Bookeri auhinna Marlon Jamesi “A Brief History of Seven Killings”.