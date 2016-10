Palgapäev on kuu kõige õnnelikum päev, kuid mis toimub nädal enne seda õnnistatud päeva, kui töötasu pangaarvele kandub?

Loomulikult räägitakse, et kõigil peab olema vähemalt kolme kuu jagu sääste, mis kindlustab muretu elu ja selle, et nädal enne palgapäeva ei pea kiirmakaronidieedile minema. Reaalsus on aga see, et sugugi mitte kõigil pole selliseid sääste ning kiirmakaronidieet on kuu lõpus üks populaarsemaid. Metro paljastab mõned asjad, mida kõik nädal enne kuu kõige paremat päeva teevad ja mõtlevad.

1. Teeseldakse haige olemist, kui sõbrad kutsuvad välja pidu panema.