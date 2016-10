Vormis püsimine on Kate Hudsoni jaoks väga oluline. Õnneks ei ole ta kade ja jagab enda nippe ka teistega.

Kate Hudsonil on kadestamisväärne figuur ning tervislikud eluviisid on talle ääretult olulised. Näiteks lanseeris näitlejanna hiljuti oma spordikollektsiooni ja tervislikke eluviise tutvustava raamatu. Intervjuus E! News' ile paljastas ta aga oma vinge figuuri saladused.

Samas esmalt rõhutas ta, et iga üks peaks leidma sellise treeningviisi, mis talle meeldib ja mida tehes on vormi saamine nauditav. Mis on aga tema salarelv? Väidetavalt armastab Hudson üle kõige kükke teha ning just nende tegemine ongi talle sellise vinge figuuri tekitanud.