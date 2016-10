Möödunud nädalal toodi New Yorgis Pier 36 esmakordselt moelavale kollektsioon KENZO x H&M. Suurejoonelise show oli lavalaudadele seadnud moelegend Jean-Paul Goude.

Kutsutud külalised kogesid KENZO loovjuhtide Carol Limi ja Humberto Leoni loodud kollektsiooni unikaalset elurõõmust pakatavat ning mängulist energiat.

Etenduse muusikalise juhi Sam Spiegeli loodud "Express yourself” remiksi rütmide saatel tulid lavale kokku tantsijad, beatboxerid, vilistajad ja muusikud ning tähistasid individuaalse eneseväljenduse ilu ja jõudu.

KENZO x H&M kollektsiooni esitleti publikule KENZO koostööpartneri Ryan Heffingtoni loodud ainulaadse koreograafia saatel. Publikule langes osaks mänguliste julgete mustrite ja erksate värvide virvarr. Etenduse lõppedes jätkusid pidustused räppari ja üllatusesineja Ice Cube’i etteastega.

"Täna tähistasime kõike seda, mida me KENZO x H&M puhul armastame – see oli lõbus, elurõõmust pakatav ja ootamatu segu, mis tähistab erinevate maailmade ühinemist. See oli etteaste, mida me ei unusta kunagi,” ütlesid KENZO loovdirektorid Carol Lim ja Humberto Leon.



"KENZO x H&M kollektsiooni lansseerimine oli tõeliselt erakordne. Vaimustav oli näha, kuidas kollektsioon kõikide nende uskumatute mustrite, värvide ja energia abil ellu äratati. Oli suur au lasta Jean-Paul Goudel esitlust juhatada - ta tabas meeleolu ideaalselt,” sõnas H&Mi loovnõustaja Ann-Sofie Johansson.



KENZO x H&M kollektsioon saabub enam kui 250 H&Mi poodi üle maailma ja e-poodi alates 3. novembrist. Eestis Postimaja kauplusesse Tallinnas.