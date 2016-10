Tallinnas kohtuvad kolme mandri juhtivad HIV-i eksperdid ()

Täna algas Tallinnas kahepäevane kõrgetasemeline teadussümpoosion, kus rahvatervise eksperdid Euroopast, Põhja-Ameerikast ja Aafrikast arutavad kuidas vähendada uute HIV-i juhtude arvu.

Kohtumise eesmärk on leida innovatiivseid ja tõhusaid meetodeid HIV-i monitoorimiseks ja seireks, et jõuda paremini inimesteni, kes on HIV-ist mõjutatud. Peaküsimuseks on, kuidas kõige paremini kasutada rutiinselt kogutud andmeid, et tuvastada kõrge nakatumisriskiga rahvastikurühmi ning puudusi pakutavates teenustes.

Sümpoosioni korraldab HIV Epideemia Monitoorimise ja Seire Konsortsium (Measurement and Surveillance of HIV Epidemics (MeSH) Consortium), mida rahastab Bill ja Melinda Gatesi Fond. Konsortsium arendab ja rakendab meetodeid HIV-i monitoorimiseks ja seireks täiskasvanute ja laste seas. Seda juhib prof James Hargreaves Londoni Hügieeni ja Troopilise Meditsiini Instituudist (London School of Hygiene & Tropical Medicine).

Ekspertkoosoleku organisaator, konsortsiumi asedirektor dr Brian Rice’i kinnitusel on HIV ja AIDS jätkuvalt suureks rahvatervisealaseks väljakutseks. „Mul on hea meel olla ilusas Tallinnas. Ootan põnevusega, et arutada ja kokku leppida järgmisi samme, et vähendada HIV-i nakatumist ning parandada tulemusi nii üksikisiku ja rahvastiku tasandil.“

Eelmisel aastal nakatus maailmas HIV-i kaks miljonit inimest ja enam kui miljon suri AIDSiga seotud haigustesse.