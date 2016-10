Kui sa täheldad, et oled koormusest tingitud peavalule vastuvõtlik, osta endale pulsikell ja hoia südame löögisagedus kontrolli all.

4. Sa viibid liiga kõrgel. Merepinnast kiirelt kõrgemale mägedesse tõustes hakkab just öösiti pea valutama ning peavalu jätkub hommikul. Kui sa tead, et pead minema tavapärasest kõrgemale, väldi stressi ja kofeiini.

5. Sa võtad liiga palju valuvaigisteid. Liigne tablettide neelamine teeb sind valu vaigistavate komponentide osas tuimaks, samuti põhjustab see omamoodi sõltuvus tuima peavalu. Eriti sageli juhtub see, kui kasutada sageli kombineeritud tablette ehk selliseid, mis on mõeldud rohkem kui üht tüüpi valude leevendamiseks. Kui valud kimbutavad sind sageli, pea meeles, et madalaim risk sõltuvusse jääda on ibuprofeenist.