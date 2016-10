Clapperi sõnul on Põhja-Korea valitsus paranoiline ja peab tuumarelva endale hädavajalikuks. Luurejuhi arvates tasuks Põhja-Koreale pakkuda tehingut, kus tuumarelvade hulga vähendamisel saavad põhjakorealased majandusabi.

Clapper tunnistas seda eile New Yorgis välispoliitika mõttekoja Council on Foreign Relations kutsel peetud kõnes, vahendas BBC.

USA luurejuht James Clapper tõdes, et USA jõupingutused sundida Põhja-Koread tuumarelvadest loobuma ei kanna ilmselt kunagi vilja.

Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja John Kirby kinnitas vastuseks Clapperi avaldusele, et USA poliitika Põhja-Korea suhtes ei muutu.

USAl on plaanis paigutada Lõuna-Koreasse raketitõrjesüsteem THAAD. Samuti avaldatakse Põhja-Koreale survet, et see asuks tuumarelva asjus kõnelustesse USA, Venemaa ja enda naaberriikidega.