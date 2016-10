Viimase kümne aasta jooksul on toimunud üheksa ühesõidukiõnnetust, kus on hukkunud kolm või enam noort inimest. Maanteeameti liiklusohutuse ekspert Alo Kirsimäe tõdeb, et noorte ohutunnetus vähenebki koos tegutsedes, avaldab ERRi uudisportaal.

Kirsimäe tõi "Aktuaalsele kaamerale" antud stuudiointervjuus välja, et need üheksa ühesõidukiõnnetust on kokku nõudnud 28 elu ning 24 neist noortest on olnud nooremad kui 21 eluaastat.

"Koos olles eskaleeruvad grupidünaamilised protsessid, kus ei tunnetata ohtu tekitavat reaalsust. Üheskoos võetakse vastu otsuseid, millega üksi silmitsi seistes oldaks märksa tagasihoidlikumad," märkis Kirsimäe.