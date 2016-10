Tartu Tervishoiu Kõrgkool avab täna, 26. oktoobril kl 10-14 kõikidele huvilistele uksed, et õpetada esmaabi, tutvustada röntgenuuringuid, rääkida tervislikust toitumisest ja unehügieenist ning muust tervisega seonduvast.



Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teenuste ja koostöö koordinaator Grete Jeltsov selgitas, et läbi erinevate töötubade ja teiste tegevuste saab lähemalt tuttavaks tervishoiu valdkonna õppekavadega.



„Õppekavades on suur osakaal praktikal, mille tulemusena lõpetavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tööturul hinnatud ning oodatud tugeva teoreetiliste teadmiste ning praktiliste oskustega spetsialistid, kes tihti juba õppetöö kõrvalt erialase töö leiavad,“ lisas ta. „Tudengitel on suurepärane võimalus osaleda rahvusvahelistes õppeprojektides või suunduda praktikale mõne välisriigi partnerkooli, mis muudab õppimise veelgi põnevamaks ja annab lisaks rahvusvahelise kogemuste pagasi. Järjepideva arendustöö tulemusena loodab Tartu Tervishoiu Kõrgkool peatselt tudengeid vastu võtta ka magistrantuuri õppekavadele.“



Kõrgkooli avatud uste päeval on samuti võimalus osaleda loengutes, seminarides ja praktikumides, ning küsida õppekavade kohta nii tudengitelt kui ka tööandjate esindajatelt. Lisainformatsioon ja täpsem kava: www.nooruse.ee/avatuduksed