“Jõulude ajal on enamikel ettevõtetel heaks tavaks kliente või töötajaid väikese kingitusega meeles pidada. Tegeledes juba neljandat hooaega firmade jõulukingitustega, oleme näinud, kuidas aasta-aastalt on kingituste sisuline väärtus olulisemaks teemaks muutunud. Kuna jõulud on tuntud kui andmise aeg, vaagivad paljud ettevõtted kingituste tegemise asemel selleks planeeritud raha hoopis heategevuseks annetada,” räägib ta. “Meie idee on välja pakkuda aga lahendus, kus tehes kingituse klientidele või kolleegidele oleks võimalus teha ka rahaline annetus, nii on nii kliendid hoitud ja meeles peetud kui ka heategevusse panustatud.”

Kulbin lisab, et diabeetikust lapse emana näis just Lastefond talle kõige õigeima kohana, kuhu kampaaniaga kogutav heategevuslik raha suunata. “Tean väga hästi, mida tähendab, kui peres kasvab eriline laps. Veelgi keerulisem on kahtlemata olukord peredes, kuhu on sündinud haruldast haigust põdev laps. See hool, energia ja armastus, mida annavad endast lapsevanemad, võiks olla tasakaaluks materiaalselt toetatud, et oleks vähegi kergem toime tulla,” põhjendab ta soovi aidata haruldaste haigustega lapsi.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar tunneb alanud koostöö üle suurt heameelt. “Usun, et seesuguse kampaania läbi jõuab meie sõnum uute sponsorite ja toetajateni, kes muidu võib-olla meieni ei jõuaks. Loodame, et Artisan Honeyst ja Lastefondist saavad pikajalised koostööpartnerid ning ettevõtted tulevad kampaaniaga kaasa,” räägib ta.

Lastefond toetab praegu 21 haruldase haigusega last, kelle pered vajavad abi näiteks lapse ravitoidu, ratsutamisteraapia, ravireiside, erinevate abivahendite, erilasteaia kohamaksu jms eest tasumisel. Lastefondi igakuine toetussumma nendele lastele kokku on 7511 eurot, mis teeb aastase toetamise korral kokku ligi 100 000 eurot aastas.