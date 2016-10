Peugeot Traveller ja selle sõsarad, Toyota Proace Verso ning Citroën Space Tourer on kahtlemata tänavuse autoaasta suurüllatajad. Mõttetu on rõhutada, et tegu on kaubiku põhjale ehitatud sõidukiga: ainus, mida korralike tööloomadega jagatakse, on EMP2 platvorm. Traveller & Ko on väikebussid, mis mõeldud reisijaid maksimaalselt mugavalt ja turvaliselt sihtpunkti liigutama ning tavapäraste kaubikutega ei ole neil tõesti midagi ühist.

Tegime tippvarustuses Peugeot’ Travelleri 8-kohalise väikebussiga pikema proovisõiduringi Eestis ja Lätis, proovisime ära kiiremad maanteelõigud ja seiklesime pisut rannaääres looklevatel liivateedel ja seenemetsas. Viiest reisisellist sai erinevatel asjaoludel kolm – kaks suurt, üks tirtsakas – ning kui midagi kahetseda, siis seda, et me Lätis majutusega üle pingutasime; vabalt oleks võinud kolmekesi mõnusa öö veeta Travelleris, tähistaevast nautides.

Samas, mis seal’s ikka, nüüd oskame kõigile näidata teed toredasse mõisaöömajja Lätis ning nimetada Riia vanalinnas nime poolest nooblit butiikhotelli, kuhu kellelgi minna ei soovitaks. Riia maine päästis paarisaja meetri kaugusel asunud pitsakohvik, kus sõime tõenäoliselt ühe oma senise elu parimatest lahtistest pirukatest. Ja milline rõõm oli hommikul viletsast numbritoast Travelleri suurepärasesse salongi siseneda!

