ETV meelelahutustoimetuse juht Mart Normet loobub alates 1. novembrist senisest ametikohast ning jätkab Eesti Laulu produtsendina. Samuti teeb Normet ETV aastalõpuprogrammi paar põnevat saateprojekti.

"Eesti Laul on kasvanud nii suureks, et see vajab tegelikult täit tähelepanu, eriti uue aasta esimestel kuudel. Teine põhjus, miks ma senisest ametist loobun, on see, et kui inimene on kaheksa aastat ühe koha peal olnud, siis tekib paratamatult küsimus mugavustsooni osas - kas see on käes või kohe saabumas. Kõigile on parem, kui inimene tunneb ise ära, et on õige aeg edasi liikuda. Minu jaoks on täna edasi liikumine see, kui saan keskenduda konkreetsetele projektidele ning rohkem just loomingulisele tööle," ütleb Mart Normet.

Kes asub Mart Normeti asemel ETV meelelahutustoimetust juhtima, selgub novembri jooksul.