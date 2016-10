"Lõpetame Justamendi 35. juubeliaasta sel reedel kingitusega sõber Saulile, kelle kodu orkaan Katriina augustis räsis," räägib muusik Toomas Lunge Karlova teatris korraldatavast heategevuslikust piduõhtust. Kogunevast summast on muusiku sõnul hoopis tähtsam sõbra jaoks olemas olla, elagu ta kas Austraalias või Ameerikas.

USA lõunaosariigis Louisianas, kus tänavu augustis möllas orkaan Katrina, elab juba kümme viimast aastat ka Justamendi kunagine manager ja bussijuht Saul Peebsen koos oma armsa naise Epuga. Kui bändikaaslased Sauli üleelamistest kuulsid, oli Toomas Lunge sõnul esimene mõte kohe oma sajalisi tuulutada. "Siis arutasime bändiga, et teeks sõbra heaks midagi suuremat. Aasta tagasi, kui pidasime Justamendi 35. sünnipäevapidu, tegime endale kingituse ja andsime välja plaadi. Nüüd, kui Justament saab 36, teeme kingituse oma sõbrale ja korraldame Sauli toetuseks heategevuskontserdi," on Lunge sõnul kogunevast summast hoopis tähtsam toetada sõpra olukorras, kuhu ta loodusstiihia tõttu sattunud on. "Kui lained löövad pea kohal kokku, on sõprade toetus oluline," usub Lunge.

Veest paistis vaid maja katus

Orkaan hoidis mitu head päeva Louisianas elanikke ärevil, kuid kodud jäeti maha alles alles siis, kui vesi majja tungis. Kui vesi möllas mõne meetri kaugusel kodumajast, lootis Saul, et enam hullemaks minna ei anna. Aga nagu kinnitab väljavõte tema Facebookis tehtud läkituses, andis ikka küll: "Öösel kell 3 hakkas vesi kiiresti tõusma ja oli selge, et tuleb jalga lasta. Maanteele saamiseks tuli läbi põlvekõrguse vee kahlata. Järgmisel päeval tulime tagasi ja nägime, et isegi meie sissesõidutee on vee all."