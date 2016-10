Suurbritannia sombune sügisilm tähendab, et MM-hooaja viimane vanas maailmas sõidetav rallietapp kulgeb mööda kitsaid metsateid, mis pärit justkui vendade Grimmide muinasjuttudest.

Ühendkuningriigis tehakse asju teisiti kui mujal maailmas. Traditsioonilisemalt. Nõnda on neil valamul jätkuvalt kaks kraani, liiklus käib valel teepoolel ja Wimbledoni pühadel tenniseväljakutel ei tohi kanda riideid, mis poleks lumivalged.

Vanakooli mõtlemine kandub üle ka Walesi rallile – ei mingit neljapäevast tilu-lilu publikukatset, vaid võistlus saab nagu kord ja kohus korraliku lähte reede hommikul, kui äsja oma neljanda MM-tiitli kindlustanud Sebastien Ogier stardib kohaliku aja järgi 8.20 31,82 kilomeetrit pikale Myherini kiiruskatsele.

Et saada aimu, mis prantslast ja temale järgnevaid ralliässasid, nende seas ka meie esiduot Ott Tänakut ja Raigo Mõlderit, ees ootab, kasutas Õhtuleht eile võimalust kiiruskatsega tutvuda. Pilt, miks on Walesi ralli MM-kalendri ilmselt kõige riukalikum kruusaetapp, sai selgeks hetkega. Või oleks õigem öelda, et pilt oli kõike muud kui selge?