"Loodan, et kui ma 80aastaselt taevasse lähen, ei tunne jumal mind ära." Nii kuulutas vaid mõni nädal enne surma Briti poptäht Pete Burns, kes enda sõnul oli läbinud umbes 300 ilulõikust. Ekstsentrilisele lauljale jagus eluaastaid vaid 57.

Endine ansambli Dead Or Alive solist ei meenutanud juba ammu meest, kes ta nime ja isikutunnistuse järgi oli. Kuid oma pikkadest juustest ja pruntis huultest hoolimata ei meenutanud Pete, kes oli abielus olnud nii naise kui ka mehega, lõpuks enam ka naist.

GLAMUURSE POPSTAARINA: Burnsi ansambel Dead Or Alive sai 1985. aastal tuntuks hitiga «You Spin Me Round». (Vida Press)

Mõni nädal enne surma telesaates "Celebrity Botched Up Bodies" ("Kuulsuste untsukeeratud kehad") esinedes võrdles Pete end Frankensteini koletisega ja tunnistas, et püüdlus füüsilise täiuslikkuse poole on teda surmasuhu viinud. Ent ta ei kahetsenud midagi.

Täiteaine lekkis huultest üle kogu keha