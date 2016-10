Kate Winsleti abielu luhvtivend Ned Rocknrolliga on karile jooksnud, väidab Komsomolskaja Pravda.

Ajalehe väitel ei vaevunud Ned näitlejannat oktoobri algul sünnipäeva puhul õnnitlemagi. Kate tähistas 41. eluaasta täitumist New Yorgis Woody Alleni uue filmi võtetel ja ametliku versiooni kohaselt püsis Ned Inglismaal, et Kate’i kolme lapse – kahest varasemast abielust pärit Mia ja Joe ning nende ühise poja Beari – eest hoolitseda.

Kuid väidetavalt ei saatnud mees superstaarile isegi õnnesoove, lilledest rääkimata. Koos pole neid avalikkuse ees nähtud aasta algusest saadik. Kui paarike 2011. aasta sügisel tutvus, oli Nedil vähemalt töö – oma miljardärist onu Richard Bransoni firmas Virgin Galactic.

Sealt sai ta õige pea seanahavedamise eest kinga ning elab nüüd Kate’i teenistusest. Kui näitlejannalt on viimasel ajal Nedi kohta päritud, puhisevat see, et mees on nagu maanteel hääletaja.