Iga inimene on enda ja oma naabri esimene päästja, sest mida paremini on inimesed valmis erakorralised olukorrad üle elama, seda tugevam on riik tervikuna. Nii avasid täna Päästeameti strateegiakonverentsi „Kas mina olen hädaolukorraks valmis?“ siseminister Hanno Pevkur ning Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Peateemaks oli inimeste ja riigi valimisolek hädaolukorras ja avablokis esinenud kirjeldasid oma üleujutuse ja lumevangistuse kogemusi ning tunnistasid, et kõige paremini motiveeribki end ette valimistama isiklik kogemus.

TNS Emori uuringust selgus, et inimeste ootus riigi abile on seda suurem, mida suurem on õnnetus. Tegelikult on olukord aga vastupidine.