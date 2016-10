Laupäeval, 12. novembril, teevad Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötajad vabatahtlikku tööd ning korraldavad tasuta rinnauuringu päeva.

Igal aastal tähistatakse 8. novembril rahvusvahelist radioloogiapäeva. Samal kuupäeval 1895 tegi Wilhelm Conrad Röntgen oma kuulsa avastuse – X-kiired, mida hiljem hakati nimetama röntgenikiirteks. Tänavu on radioloogiapäev pühendatud rinna piltdiagnostikale. Põhja-Eesti Regionaalhaigla korraldab radioloogiapäeva tähistamiseks laupäeval, 12. novembril tasuta rinnauuringute päeva, mil meie radioloogid ja radioloogiatehnikud teevad terve päeva tasuta rinnauuringuid esitamata arveid haigekassale.

„Tahame radioloogide poolt sellise vabatahtliku tööga radioloogiapäeva tähistades juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, et Eestis on rinnavähi varase avastamise osas veel palju ära teha. Esmalt oleks aeg sõeluuringu sihtgruppi laiendada nii, et see arvestaks euroopa juhiseid,“ ütles Regionaalhaigla radioloogiakeskuse juhataja dr Maret Talk. „Rinnavähi korral on otsustavalt tähtis jõuda ravile vähi varases staadiumis.“

Radioloogiakeskuses on sel päeval avatud rinnakabineti vastuvõtt, mammoloogi vastuvõtt, mammograafia kabinetid ja rinna ultrahelikabinet. Kutsume uuringutele naisi vanuses 62 ja vanemaid, kes mujal Euroopas kutsutakse sõeluuringule, aga Eestis paraku mitte, ehkki rinnavähki haigestumise risk on ka selles vanuses endiselt kõrge. Ootame rinnakaebustega naisi ka nooremas eas eelkõige vanuses 45-49. Teretulnud on ka ravikindlustuseta naised, elukoha piirangut ei ole ning ka saatekirja ei ole vaja.

Tasuta rinnauuringute päevale saab registreeruda alates 24. oktoobrist tööpäeviti kella 9-16 telefonil 617 2405 või 5300 6334.