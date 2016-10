Jäär Marsi-Uraani kvadraat toob lähipäevadesse rahutust, kiirustamist ja plaanide muutust. Võimalikud on üllatused ja ootamatused. Aeg sobib läbimurdeks ja surnud punktist väljamurdmiseks.

Kaksikud Mina-sina suhe on täna selgelt märgatav. Partnerlus on niisiis valdkond, mis koondub rohkem fookusesse. Teised inimesed on täna peeglid, mille kaudu saad endast paremini aru.