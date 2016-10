"Ühel õhtul oli õppealajuhataja täiesti üksi tühjas koolimajas. Äkki kuulis ta koridoris kedagi liikumas. Sammud tulid otse tema kabineti poole, jäid ukse taga seisma, aga palvele sisse astuda ei vastanud keegi. Kui õpetaja seepeale ukse avas, polnud koridoris kedagi," jutustab Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) ajalooõpetaja Jaak Juske ühe möödunud sajandi lõpus juhtunud kõhedust tekitava loo.

Pärast kummituslikku vahejuhtumit lahkus hirmunud õppealajuhataja tol õhtul koolimajast üsna kiiresti, muigab Juske.

See pole aga kaugeltki ainus GAGi kummituslugu. "Kuna meie koolimaja asub hoones, kus keskajal asus tsistertslaste ordu Püha Mihkli nunnaklooster, on siin päris hirmuäratavaid lugusid ette tulnud ja seda kuni päris uue ajani välja," seletab ajaloolane ja mainib, et koolis nähtud kummitused ongi tihtipeale just nunnasid meenutanud.

"Vanasti pidid õpetajad koolimajas öösiti valves olema. Need, kes seda on teinud, on kirjeldanud kohtumisi ootamatult ilmunud ja samas jälle kadunud nunnadega," kõneleb mees. Õnneks polevat GAGi kummitused Juske sõnul vägivaldsed, aga hirmus olevat ikka, kui kuskilt hämarast nurgast midagi tontlikku ilmub, usub mees.