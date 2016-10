Maailmapanga värske raporti järgi kuulub Eesti ärikeskkond 190 riigi arvestuses 12 parima hulka, mis peaminister Taavi Rõivase sõnul on kõrge tunnustus Eesti senisele majanduspoliitikale.

„Maailmas 12 parima ja Euroopa Liidus 4 parima hulgas – seda hinnangut Eesti ettevõtluskeskkonnale on raske üle hinnata, eriti arvestades reitingu autori, Maailmapanga autoriteetsust,“ lausus peaminister Taavi Rõivas. „See näitab, et Eesti on oma ärikeskkonnaga väga soliidses seltskonnas ning me liigume parimatele iga aastaga järjest lähemale.“

Kui mullu pälvis Eesti ettevõtluskeskkond Maailmapanga Doing Business indeksi järgi 16. koha, siis tänavu tõusis Eesti neli kohta ja jõudis Soome ette 12. kohale. Maailmapanga andmetel on esiviisik järgmine: 1. Uus-Meremaa, 2. Singapur 3. Taani, 4. Hong Kong ja 5. Lõuna-Korea.

Doing Business raport hindab 190 riigi ettevõtlus- ja õiguskeskkonda kümnes erinevas kategoorias, mis näitavad äritegemise lihtsust konkreetses riigis.