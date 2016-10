Pakistanis Afganistani piiril Quetta lähistel ründas kolm terroristi esmaspäeva hilisõhtul politsei koolituskeskust, vahendab YLE Uutiset.

Kalašnikovi automaatidega relvastatud mehed tapsid esmalt tunnimehe ja tungisid ühiselamusse, kus magas ööund umbes 700 kadetti.

Terroristid avasid automaatidest magajate pihta tule. Pakistani armee saatis sündmuskohale suured abijõud. Kaks terroristi õhkisid pommivöö, kolmanda lasid sõdurid maha.

Veresaunas hukkus vähemalt 60 ja sai haavata üle 120 inimese. Vastutuse rünnaku eest võttis teisipäeva hommikul rühmitus, mis on seotud Islamiriigiga. Pakistani valitsus on mitu korda rõhutanud, et äärmusrühmitus Islamiriik ei ole riigis esindatud.