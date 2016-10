„Ma ei pea mitte kedagi tagant sundima. Kui olen poistele andnud vaba hommikupooliku, siis nad on ikka kõik vabatahtlikult saalis ja teevad trenni. Isegi mängude ajal ei pea kedagi sundima, vaid pigem tuleb mõnel tiibu kärpida, et väga käest ära ei läheks.“

Tehnikaülikooli meeskond on uut hooaega tormikalt alustanud ning mõnda aega juhiti lausa Eesti meistriliiga tabelit. Võistkonna peatreener Rait Käbin ütles möödunud nädala kahe kaotuse pealt, et klubi senisele käekäigule annaks hindeks nelja miinuse, kuid tõstis esile mängijate häälestuse ja tahte.

Peatreeneri töö teeb raskemaks asjaolu, et pea kõik tema hoolealused käivad samaaegselt ka ülikoolis. „Profimeeskonnas minnakse pärast hommikust trenni magama, aga meie kutid lähevad kas ladina keele loengusse, arvuteid programmeerima või geene analüüsima. Sellega tuleb arvestada.

Aga meil on mängijatega aususe peale kokkulepe. Nad käivad nii palju trennis kui peab, aga kui tõesti kooli tõttu ei saa, siis mina neid ei kontrolli,“ selgitas Käbin trennis käimise põhimõtteid. „Konflikte pole senimaani olnud. Ma olen ise sama tee läbi käinud ja austan väga neid, kes jõuavad kaks korda päevas trenni teha ja veel koolis käia.“

35-aastase treeneri sõnul ei takista koolis käimine kõrgel tasemel korvpalli mängimist ning õpingute vabanduseks toomine on vale ja parima tahtmise korral jõuab mõlemat teha. „See jutt, et kool segab, pärineb mingist muust ajastust. Ma tooksin näiteks Kristjan Kitsingu, kes ei puudunud aasta tagasi sisuliselt ühestki trennist, aga tegi kõik ainepunktid ära. Vist sai ühe nelja, aga kõik ülejäänud olid viied. Kui tahta, siis pole probleemi mõlemat korraga teha.

Kui keegi tahab mulle väita, et Eesti liigas pole vahepeal võimalik koolis käia, siis julgeks küll vastu vaielda. Eks Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna eesmärgid ole teised ning loomulikult pole võimalik igapäevaselt koolis käia, kui peab iga nädal Krasnojarskisse sõidab, aga ülejäänud puhkudel küll ei näe varianti, et see poleks võimalik.“