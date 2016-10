Ragbi ehk mäng, mille kohta on öeldud, et see on loodud huligaanidele, kuid seda mängivad džentelmenid. "Ragbiga käib kaasas ka ragbikultuur ja vastastikune teineteise austus, mida naljalt paljudes spordialades ei näe," selgitab rahvusmeeskonna kapten Kullar Veersalu ala võlu.

Viimane võimalus veel mõelda, sest õige vastus on... ragbikoondis! Just see pallimänguala koondab Eesti lipu alla vahva seltskonna mehemürakaid, kelle seas on nii vandeadvokaat, ettevõtja kui ka ehitaja. On mehi Rakverest, on Kullamaalt. Üks isegi Hispaania päikese all ilmavalgust näinud. Kuid kirg on neil üks:

Mõista-mõista, kes nad on? Nende juured ulatuvad Mumbaist Jõgevani ning Kuressaarest Leicesterini. Üks oskab suurepäraselt süüa teha, teine haarab vapralt vooliku, kui punane kukk katusel tatsab. Nad on vennaskondlikult Eesti riigi eest väljas ega pelga vanakuradit ennastki.

"Eriti selgelt tuleb see esile mängijate ja kohtuniku vahelises suhtluses. Peaaegu kunagi ei ole olukorda, kus mängijad kohtunikuga vaidleks. Pigem on esimeseks sõnaks väljakul, mis meeskonna kapten kohtuniku poole pöördudes kasutab "sir"."

Eestis on ovaalset palli taga aetud umbes 12 aastat. Ragbimängijaid meie maal naljalt ei kohta, neid on ligi poolsada. Ometi on Eestil toimiv alaliit ning koondis, kes sini-must-valge eest lahingusse sammub. Sellest sügisest müttab ragbikoondis Euroopa Rahvaste Karika 2. divisjoni põhjatsoonis (Euroopa paremuselt 23.–32. riigid) koos Ungari, Soome, Norra ja Taaniga.

Esimesed kaks mängu tõsisemas seltskonnas meestele rõõmu pole pakkunud. Oktoobrikuu esimesel päeval alistuti 5:53 tugevatele madjaritele, möödunud laupäeval saadi põhjanaabritelt nende oma kodus pettumustvalmistav 6:51 kolakas. Võistlusmängud jätkuvad kevadel.

Ent kes need mehed on, kes Eestis toda eksootilist ala harrastavad? Kuidas nad kokku said? Mis neid rabgi juures hoiab ja võlub? Kõikidele küsimustele palus Õhtuleht ragbikoondislastelt ja nende abilistelt vastuseid. Saagem tuttavaks, need mehed moodustavad Eesti ragbikoondise sügisel 2016.

Koondises oli viimati ka neli välismaa päritoluga meest. Eesti esindamiseks on neil vaja täita üks kolmest Euroopa alaliidu nõudest: 1. Eesti pass (ehk siis oled siin sündinud), 2. põlvnemine (ehk üks esivanematest on Eesti kodakondsusega või siin sündinud), 3. elanud Eestis vähemalt 36 kuud ning selle kohta on olemas vastavad dokumendid.

Taavi Ermel

Sünnikuupäev: 24.08.1986

Sünnilinn: Kullamaa

Amet: geodeet

Positsioonis ragbis: nr 3 ehk tighthead prop (vt positsioonide graafikut artikli lõpus)

Koduklubi: Tallinna Kalev.

Kui kaua ragbit mänginud? 11 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Läbi ajakirja FHM.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? "Rugby – a game for hooligans played by gentlemen." (eesti keeles "Ragbi - mäng, mis loodud huligaanidele, kuid mängivad džentelmenid.").

Taavi Ermel (Eesti Ragbi Liit)

Madis Sihimets

Sünnikuupäev: 29.04.1989

Sünnilinn: Märjamaa

Amet: -

Positsioonis ragbis: 2

Koduklubi: Märjamaa Vikat

Kui kaua ragbit mänginud? Ragbiga olen tegelenud 6 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Ragbimänguga tutvusin läbi Vikati klubi Märjamaal.

Madis Sihimets (Eesti Ragbi Liit)

Arseni Voropajev

Sünnikuupäev: 03.07.1986

Sünnilinn: Märjamaa

Amet: töökoja juhataja

Positsioonis ragbis: 1. loosehead prop

Koduklubi: Märjamaa Vikat

Kui kaua ragbit mänginud? 6 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Sõber kuulis, et kuskil mängitakse ragbit, sai paar korda trennis käia ja hakkas meeldima. Ragbi on väga mitmekülgne mäng, koosneb jooksmisest ja maadlemisest, aga samas pead järgima reegleid ja korda platsil.

Arseni Voropajev (Eesti Ragbi Liit)

Kaarel Kokemägi

Sünnikuupäev: 11.04.1988

Sünnilinn: Märjamaa

Amet: väikeettevõtja / produtsent videoproduktsiooni valdkonnas

Positsioonis ragbis: 4 (lock)

Koduklubi: Märjamaa Vikat

Kui kaua ragbit mänginud? 7 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Sõber Rainer Koppel tahtis Märjamaal dream-teami teha ja lõpuks alustati trennidega Märjamaal.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Ragbi on piisavalt kontaktne, taktikaline ja aumehelike traditsioonidega populaarne pallimäng paljudes suurtes riikides.



Mängus kakeldakse, aga pärast rüübatakse koos kesvamärjukest. Kui jalgpallis mängijad manipuleerivad ja teesklevad, et nad on vigastatud, siis ragbis mängijad teesklevad, et nad ei ole vigastatud, et iga hinna eest väljakule saaks jääda.

Kaarel Kokemägi (Eesti Ragbi Liit)

Rasmus Toompere

Sünnikuupäev: 14.01.1982

Sünnilinn: Tartu

Amet: müügijuht

Positsioonis ragbis: second row (lock)

Koduklubi: Tallinna Kalev RFC

Kui kaua ragbit mänginud? 2,5 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Läbi venna.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Füüsiline, kiire ja atraktiivne spordiala, kus sportlasena pead sa kõik jätma endast platsile nii emotsionaalselt kui füüsiliselt. Kindlasti mängib olulist rolli ka sotsiaalne pool, mis spordil on. Kõik jäetakse platsile ning kui vile kõlab, siis mõlemad võistkonnad on sõbrad ning arutatakse mängu paari õlle taga.

Rasmus Toompere (Eesti Ragbi Liit)

Pedro Gallardo Mateos

Sünnikuupäev: 29/10/1986

Sünnilinn: Merida, Hispaania

Amet: tootejuht (inglise k "product manager")

Positsioonis ragbis: flanker (6 või 7)

Koduklubi: Kalev RFC

Kui kaua ragbit mänginud? 7 aastat.

Kuidas saab Eestis esindada? 36 kuud siin elanud.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Avastasin ragbi, kui läksin ülikooli. Ragbi on akadeemilises maailmas enda juured sügavale ajanud, enamikel Hispaania ülikoolidel on hea ragbivõistkond.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Ma pole kindel, et see on kõige ägedam, aga kahtlemata parim, mida seni harrastanud (ja ma olen proovinud pea kõiki populaarsemaid alasid). Ragbi nõuab head füüsist, jõudu ja kõva tööd. Füüsiliselt väga nõudlik spordiala.

Parim osa ragbist on selle kultuuri pool. Ragbi loob vennaskonnale omased sidemed, austuse ja kohusetunde. Seejuures ei austata ainult oma kaaslasi, vaid ka vastaseid ja kohtunikke. Ragbi paneb 15 mängijat ühtse üksusena tööle ja sõbrad, kelle siit saab, on sõbrad kogu eluks.

Pedro Gallardo Mateos (Eesti Ragbi Liit)

Andre Astre

Sünnikuupäev: 15.06.1990

Sünnilinn: Rapla

Amet: päästja (tuletõrjuja)

Positsioonis ragbis: flanker (mängin igal pool, kus vaja)

Koduklubi: Märjamaa Vikat

Kui kaua ragbit mänginud? 7 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Sõber kutsus.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Väga füüsiline kontaktne spordiala.

Andre Astre (Eesti Ragbi Liit)

Jaan Lorens

Sünnikuupäev: 24/11/1984

Sünnilinn: Tallinn

Amet: transpordi planeerija

Positsioonis ragbis: Forward, 8

Koduklubi: Tallinna Kalev RFC

Kui kaua ragbit mänginud? 5 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Austraalias sõbrad kutsusid mängima.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Vendlus, mis tekib ragbit mängides ja mängu füüsilisus.

Jaan Lorens (Eesti Ragbi Liit)

Kimmo Kokemägi

Sünnikuupäev: 11.06.1989

Sünnilinn: Märjamaa

Amet: ehitussektor

Positsioon: 9

Koduklubi: Märjamaa Vikat

Kui kaua ragbit mänginud? 6-7 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Klubi esialgne treener kutsus trenni.

Kimmo Kokemägi (Eesti Ragbi Liit)

Kullar Veersalu (koondise kapten)

Sünnikuupäev: 01.02.1979

Sünnilinn: Tallinn

Amet: ettevõtja

Positsioonis ragbis: 10

Koduklubi: Tallinna Kalev

Kui kaua ragbit mänginud? 11 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Ei teadnud mängust suurt midagi kuni FHM ajakirja toel korraldati kampaania ragbikoondise kokku panekuks. Esimene trenn toimus veebruaris ning õues oli -20 kraadi ja üle põlve lumi, kuid osalejaid oli esimeses trennis üle 50.

Eks sealt edasi see arv vähenes, kuid just seal sai kokku tuumik, kes Eestis ragbi käima aitasid. Moodustati mitu uut klubi ning loodi tänagi toimiv alaliit.



Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Ragbi on spordiala, milles leidub pallimängudest kõike. On jooksmist, söötmist, jalaga palli mängimist. Ragbi on ka kontakt-spordiala ehk mängus on palju füüsilist kontakti - tacklingud ning palliga läbi vastaste joosta üritamised.

Ragbiga käib kaasas ka ragbikultuur ja vastastikune teineteise austus, mida naljalt paljudes spordialades ei näe. Eriti selgelt tuleb see esile mängijate ja kohtuniku vahelises suhtluses. Peaaegu kunagi ei ole olukorda, kus mängijad kohtunikuga vaidleks. Pigem on esimeseks sõnaks väljakul, mis meeskonna kapten kohtuniku poole pöördudes kasutab "sir".

Mängijad tahavad platsil üksteist nii-öelda ära tappa, aga lõpuvile järel surutakse viisakalt teineteisel kätt. Sama käib ka ragbifännide kohta. Kahe võistkonna fännid istuvad tribüünidel vabalt teineteise kõrval ning plaksutavad ka vastasmeeskonna õnnestumiste peale. Kahjuks peetakse ragbit brutaalseks ja vägivaldseks spordialaks. Tegelikkuses pole asi üldsegi nii hull.

Kullar Veersalu (Eesti Ragbi Liit)

Aivar Lõhmus

Sünnikuupäev: 04.08.1983

Sünnilinn: Jõgeva

Amet: graniitkivi paigaldaja

Positsioonis ragbis: 11, 14, 13

Koduklubi: Espoo Ice Bears (Soome)

Kui kaua ragbit mänginud? 10 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Sõjaväekaaslane mängis ja kutsus trenni.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Sellepärast, et see spordiala on tegevusrohke ja selles mängus on igale inimtüübile oma positsioon (suured, väiksed, kiired, aeglased jne).

Aivar Lõhmus (Eesti Ragbi Liit)

Karl Pallas

Sünnikuupäev: 24.01.1990

Sünnilinn: Leicester, Inglismaa

Amet: inspektor (inglise k "quantity surveyor")

Positsioonis ragbis: centre

Koduklubi: Market Bosworth (Inglismaa)

Kui kaua ragbit mänginud? 20 aastat.

Kuidas saab Eestis esindada? Üks vanematest Eestis sündinud.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Isa sundis.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Kamraadluse ja austuse pärast, mida see mäng juba noorena külvab.

Karl Pallas (Eesti Ragbi Liit)

Luke Veebel

Sünnikuupäev: 18.02.1992

Sünnilinn: Leicester, Inglismaa

Amet: väljapanekute koordinaator (inglise k "display co-ordinator")

Positsioonis ragbis: centre

Koduklubi: Leicester Lions (Inglismaa)

Kui kaua ragbit mänginud? 18 aastat.

Kuidas saab Eestis esindada? Üks vanematest Eestis sündinud.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Noore kutina.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Sest see on ragbi.

Luke Veebel (Eesti Ragbi Liit)

Roland Kalso

Sünnikuupäev: 27.01.1993

Sünnilinn: Märjamaa

Amet: kokk

Positsioonis ragbis: winger

Koduklubi: Märjamaa Vikat

Kui kaua ragbit mänginud? 4 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Sõber tutvustas.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Väga sõbralik ala.

Roland Kalso (Eesti Ragbi Liit)

Arli Sinijärv

Sünnikuupäev: 21.06.1986

Sünnilinn: Märjamaa

Amet: ehitaja

Positsioonis ragbis: 15 (fullback)

Koduklubi: Tallinna Kalev

Kui kaua ragbit mänginud? 5-6 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Sõber leidis trenni ja kutsus kaasa.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Sest see on midagi teistsugust meie riigis.

Arli Sinijärv (Eesti Ragbi Liit)

Ragnar Toompere

Sünnikuupäev: 20.04.1976

Sünnilinn: Tartu

Amet: president (ragbiliidu - M.T.)

Positsioonis ragbis: prop

Koduklubi: Tallinna Kalev

Kui kaua ragbit mänginud? 12 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Inglismaal elades tundus see kõige põnevam spordiala, mida proovida.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Ragbi on meeldivalt vägivaldne. Ragbimängijaid on nagu väike vennaskond. Ükskõik, kuhu sa maailmas ei lähe – see liidab ja sa leiad sõpru, sõltumata sellest, keda sa toetad. Ragbis on kohta kõigile kehatüüpidele ehk ka pisikesel paksul poisil on midagi pakkuda sellele mängule.

Ragnar Toompere (Eesti Ragbi Liit)

Mihkel Pärn

Sünnikuupäev: 02.10.1983

Sünnilinn: Kingissepa (uue nimega Kuressaare)

Amet: päästemeeskonnavanem

Positsioonis ragbis: lock (4;5)

Koduklubi: Tallinna Kalev RFC

Kui kaua ragbit mänginud? 7 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Sõber, kes harrastas.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Kombineeritud palju erinevaid asju: kiirus, tugevus, mõtlemine, positsioonivalik. Pluss veel sõpruskond, ragbi liidab inimesi ja spordimehelikkus, vastasmeeskonna mängijatega istutakse pärast sõbralikult maha ja räägitakse elust.

Mihkel Pärn (Eesti Ragbi Liit)

Ashwath Venkatasubramanian

Sünnikuupäev: 06.08.1995

Sünnilinn: Mumbai, India

Amet: Tartu Ülikooli meditsiinitudeng

Positsioonis ragbis: esimene liin (prop)

Koduklubi: Tartu RFC

Kui kaua ragbit mänginud? ~5 aastat.

Kuidas saab Eestit esindada? On elanud siin üle 10 aasta ning lõpusirgel on kodakondsuseksami sooritamine.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Tim Shepherd (Eelmine Eesti Ragbi Liidu president) tutvustas mulle ragbit kui ma õppisin Eesti Rahvusvahelises koolis.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Sest ragbi on mõeldud kõikidele inimestele!

Ashwath Venkatasubramanian (Eesti Ragbi Liit)

Richard Erelt

Sünnikuupäev: 19.09.1999

Sünnilinn: Tallinn

Amet: õpilane

Positsioon ragbis: lock või second row

Koduklubi: Tallinna Kalev RFC

Kui kaua ragbit mänginud? 2 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Klassivend kutsus ragbitrenni.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Ragbi on kõige ägedam spordiala sellepärast, et selle mängijad on kõige ägedamad.

Richard Erelt (Eesti Ragbi Liit)

Karmo Lomp

Sünnikuupäev: 14.10.1986

Sünnilinn: Tamsalu

Amet: tehase juht

Positsioonis ragbis: 6, 7, 8

Koduklubi: Tallinna Kalev (Uudeküla Bulldogsi kasvandik)

Kui kaua ragbit mänginud? 9 aastat

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Sõber kutsus värskelt asustatud ragbiklubi trenni. Mõtlesin, et proovin, sain pisiku ja mängin siiani.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Seda vaadates pole kunagi igav, kogu aeg on pinge üleval. Mängides on mõnus adrenaliin ja mäng tõmbab kuidagi nii sisse, et keskendud ainult sellele ega kuule üldse, kui keegi kõrval kisab või karjub.

Karmo Lomp (Eesti Ragbi Liit)

Harles Tiitsmaa

Sünnikuupäev: 25.09.1986

Sünnilinn: Rakvere

Amet: järelevalve spetsialist

Positsioonis ragbis: hooker

Koduklubi: Espoo Ice Bears (Soome)

Kui kaua ragbit mänginud? 10 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Tuttav kutsus trenni ja hakkas meeldima, tundus selline mõnus natuke adrenaliini pakkuv spordiala.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Ragbi on meeskonnamäng, kus saad panna ennast nii vaimselt kui füüsiliselt proovile ja igal mängijal on kindel roll. Inimesed, kes sellega seotud, on toredad ja sõbralikud. Nad on nagu teine perekond.

Harles Tiitsmaa (Eesti Ragbi Liit)

Madis Kõpper

Sünnikuupäev: 13.04.1991

Sünnilinn: Kernu

Amet: UPRENT ehitusseadmete rent, projektijuht.

Positsioonis ragbis: 12

Koduklubi: Tallinna Kalev RFC

Kui kaua ragbit mänginud? 1 aasta

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Avastasin ragbi enda jaoks tänu mitmele sõbrale, kes seda mängu kauem mänginud. Kutsuti trenni ning mäng hakkas meeldima.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Lisaks sellele, et ragbi on huvitav ning lõbus mäng, nõuab see head füüsilist vormi selleks, et mängus domineerida ning vastast võita. Lisaks õpetab ta vastast ning meeskonnakaaslasi austama. Kindlasti väga olulised nüansid, mis ka väljaspool ragbiväljakut kasuks tulevad.

Madis Kõpper (Eesti Ragbi Liit)

Kristjan Kotkas

Sünnikuupäev: 15.05.1986

Sünnilinn: Tartu

Amet: vandeadvokaat

Positsioonis ragbis: 13

Koduklubi: Tallinna Kalev RFC

Kui kaua ragbit mänginud? 4-5 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Elasin ja õppisin Lõuna-Aafrikas, seal on see justkui religiooon.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Ragbi on nagu elu - vajalike oskuste hulk on suur, aga lõppkokkuvõttes oleneb kõik sinu tahtejõust ja otsustavusest.

Kristjan Kotkas (Eesti Ragbi Liit)

TREENERID JA MUUD TAUSTAJÕUD

Peatreener Raymond Dickson

Sünnikuupäev: 23.11.1973

Sünnilinn: Auckland, Uus-Meremaa

Kui kaua oled ragbit mänginud? 37 aastat.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? See on religioon Uus-Meremaal.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Sest päevavalgel saab vastast nüpeldada ja pärast nendega õlut juua.

Raymond Dickson (Eesti Ragbi Liit)

Abitreener Casey Dent

Sünnikuupäev: 09.05.1981

Sünnilinn: Wellington, Uus-Meremaa

Positsioonis ragbis: Loose forward, wannabe inside centre.

Koduklubi: Knox Rugby Club, Sydney, Austraalia

Kui kaua oled ragbit mänginud? Mitte piisavalt kaua.

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Olen pärit Uus-Meremaalt...

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Miks taevas on sinine? Miks muu on roheline? See lihtsalt on nii.

Casey Dent (Eesti Ragbi Liit)

Füsioterapeut Alan Teder

Sünnikuupäev: 09.10.1984

Sünnilinn: Tallinn

Amet: spordimassöör

Positsioonis ragbis: ei ole mänginud

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Siis kui Liidu president tuli mulle laua peale massaaži ja siis viidi kaks otsa kokku, sest koondisel oli füsioterapeuti tarvis.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? On võimalus tormata platsile ilma kohtuniku vilistamiseta, kui mõni mängija on saanud vigastada. Mängu seisma ei panda mängija vigastuse korral. Lisaks ei toimu teesklust. Vigastusi ei teeselda ja vajadusel saab joosta platsile kohtuniku vileta.

Alan Teder (Eesti Ragbi Liit)

Mänedžer Liisi Niisuke

Sünnikuupäev: 18.11.1989

Sünnilinn: Tallinn

Amet: büroojuht

Positsioonis ragbis: ei ole kunagi mänginud.

Kuidas enda jaoks avastasid? Kolleeg kutsus ragbit vaatama ning peale seda ei ole suutnud phtegi mängu vahele jätta. 1,5 aastat hijem tegi Liidu president ettepaneku hakata manageriks.

Miks ragbi on kõige ägedam spordiala? Ei ole ühtegi teist spordiala, kus oleks nii palju ausust, austust ja julgust.

Liisi Niisuke (Eesti Ragbi Liit)

Ragbiliidu peasekretär Martin Hanson

Sünnikuupäev: 15.10.1981

Sünnilinn: Tartu

Amet: ajakirjanik

Positisoon ragbis: prop

Koduklubi: Tallinna Kalev

Kui kaua oled ragbit mänginud? 3 aastat

Kuidas enda jaoks ragbi avastasid? Läbi sõprade.

Miks on ragbi kõige ägedam spordiala? Sest ühekorraga saab joosta, mürada, maadelda ja hullata.