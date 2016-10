«Kui mitu päeva enne mardipäeva sajab lund, nii mitu päeva varem algab tali,» räägib metsavana Arvo Saidla eilse selle hooaja esimese lume kohta. Loeme üle. Viisteist päeva mardini, seega tali algab 5. detsembril.

«Jõulud tulevad kindlasti lumega,» on mees kindel. Nii on ta varem arvanud ja loodusmärgid ei ole seda seni ümber lükanud. «Seda näitab see, et kured läksid ääretult kõrgelt.»

SÜNOPTIK SÄRG: Värskelt püütud särg näitas nigelat marja. Selline loodusmärk tähendab, et kevadet annab oodata. (Tiina Kõrtsini)

Tegelikult on loodusmärke mitmeid. Näiteks käbid on kuuseladvas, mis tähendab paksu lund. Samas pole käbid kogunenud päris kuuseladva tippu, mis tähendab, et talve algus on lumeta. Mida kaugemal tipust on käbid, seda kaugemal talve algusest on lumi.

Loodusmärke on veelgi. Hea ilmateadja on vanaisake ahven tumeda jõe põhjas. Talle on vaja järele minna, mistõttu pakib

Arvo kaasa kolm ritva, kahva, ämbri ja peotäie muid vidinaid ning kell 9.30 hommikul oleme kalavetel – rahuliku vooluga Vigala jõe kaldal.