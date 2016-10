Sündmuste käigust ette rutates võib öelda, et kahetsema Nagelsmann toda otsust ei pea. Aga kõigest järgemööda. See polnudki nii ammu, kui Bayerni president Karl-Heinz Rummenigge ja spordidirektor Matthias Sammer riigi ühe talendikaima noore treeneri Müncheni eeslinnas asuvasse klubi peakontorisse kutsusid. Meeste suur soov oli palgata Nagelsmann U23 satsi etteotsa. Isegi toona veel sealseid vägesid juhtinud Pep Guardiola olla käinud ja noormeest sõbralikult seljale patsutanud, kirjutab Briti ajaleht The Guardian.

Maailmas ei leidu ilmselt palju 20ndates jalgpallitreenereid, kes on ära öelnud Müncheni Bayerni tööpakkumisele. Läbi aegade noorim Bundesliga klubi juhendaja, praegu 29aastane Hoffenheimi peatreener Julian Nagelsmann on igatahes üks neist, kes Saksamaa gigandile korvi andnud.

Saatus tahtis teisiti. Hoffenheimi mulluse hooaja esimene pool läks totaalselt aia taha ning peatreener Huub Stevens astus südameprobleemidele viidates ametist tagasi. Oli Nagelsmanni kord. 28aastasena Bundesliga ajaloo noorimaks peatreeneriks saanud sakslane leidis end pool aastat planeeritust varem uppuva laeva kaptenisillalt.

Hoffenheim vireles tol hetkel liigatabeli 17. ehk eelviimasel real, üleminekumängudele viiv positsioon oli viie punkti kaugusel. Kohalik meedia suhtus lükkesse kahtlevalt, et mitte öelda materdavalt.

Praegu, nagu elu näitas, peavad kõik skeptikud aplalt oma sõnu neelama. Nagelsmann päästis Hoffenheimi kevadel esiliigasse langemisest ning on üldse olnud märkimisväärselt edukas. Tema juhendatud 22 kohtumisest (eelmine + käimasolev hooaeg) on Hoffenheim hankinud 39 punkti, millest enamat on samal perioodil suutnud vaid valitseja Bayern ning tal vapralt sabas sörkiv Dortmundi Borussia.

RÕÕM: Ühes Julian Nagelsmanni tulekuga on Hoffenheimi saabunud head ajad, mis panevad rõõmust ruigama nii mängijad, treenerid kui poolehoidjad. (AFP / Scanpix)

Tänavuse kaheksa vooru järel püsib Hoffenheim kaotuseta (4 võitu, 4 viiki) ning hoiab neljandat kohta. Liider Bayern on nelja silma kaugusel. Edu taga on justnimelt Nagelsmanni suurepärane võime ühendada erialane oskusteave isiksuste haldamisega, mitte mõne naftašeigi kulutatud sajad miljonid eurod. Suvega mindi koosseisu poolest pigem nõrgemaks kui tugevamaks.

"Töötan nagu pagar"

"30% treeneritööst moodustab taktikaline pool, 70% sotsiaalsed oskused," lausus Nagelsmann Saksa meediale. "Igat mängijat motiveerivad erinevad asjad, millele vastavalt tuleb neile läheneda. Pallurite kvaliteet, mis sellisel tasemel treenerite käsutuses on, tagab, et soovitud taktikalised ülesanded täidetakse eeskujulikult. Ent seda juhul, kui meeste vaimne seisund on õige."

Nagelsmann on seda usku, et matšieelne sõnum peab olema lühike, kuid konkreetne. Põhiline töö tehakse ära nädala jooksul, kus ta proovib pidevalt uusi harjutusi ("kordame üht konkreetset harjutust paar korda aastas"), et mõista, mis toimib, mis mitte. "Töötan nagu pagar. Segan asjad kokku, panen ahju ja näis, mis välja tuleb."

Julian Nagelsmanni kiidetakse tema sotsiaalsete oskuste eest. (AFP / Scanpix)

Põlvevigastuse tõttu juba 20aastaselt mängijakarjääri lõpetanud Nagelsmann on selle koolkonna treener, kes armastab kõrget pressingut. Nagu näiteks Jürgen Klopp. Või tema Borussia mantlipärija Thomas Tuchel, kes muide oli Nagelsmanni juhendaja Augsburgi duubelmeeskonnas ning kutsus aastate eest mängukõlbmatu nooruki endale appi vastaseid skautima. Järgmise sammuna treenis Nagelsmann 1860 Müncheni U17 noormehi, millele omakorda järgnes juba ülalkirjeldatud edukas Hoffenheimi periood.

"Minu filosoofia on rünnata vastaseid nende enda värava lähistel, sest mida kõrgemal sa palli kätte saad, seda lühem maa on vastase väravani," sõnas Nagelsmann, kelles näikse olevat tipptreeneri ainest.