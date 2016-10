Rainer Laurits, MTA avalike suhete juht: MTA eesmärk ei ole tunda huvi, kes käis vorsti ja kes alkoholi järele. Meie eesmärk on võidelda salakaubanduse ja kuritegevusega (sh narkootikumid jms keelatud kaup). Ning piirikaubanduse kontekstis tähendab see juhtumeid, kus ostetakse alkoholi kokku suurtes kogustes, et seda hiljem turustama hakata. Tavalisel piiriületajal ei ole mingisugust põhjust muretsemiseks. Meie tuvastame piiril ainult selle, kas sõiduk sisenes Eestisse või väljus siit. Konkreetse kontrollivajaduse selgitab välja juba meie riskianalüüs ning pelgalt piiriületuste suur arv ei anna automaatselt põhjust kontrollimiseks.

Sõiduki registreerimisnumbri tuvastamine, nagu ka kiiruskaamera töö, ei ole jälitustegevus. Automaatsed numbrituvastussüsteemid on tollivaldkonna töövahendid, mille eesmärk on olnud riiklike maksude kogumise tagamiseks ning salakaubaveo tõkestamiseks teabe kogumine ja töötlemine. Piiridel monitoorime sõidukite piiriületusi aastast 2007. Selliseid kaameraid kasutatakse ka Läti ja Leedu piiril ning meil toimub Balti kolleegidega tihe infovahetus, et tõkestada just keelatud ja salakauba toomine riikidesse. Kaamerad on olnud meile asendamatuteks töövahenditeks ning hinnanguliselt oleme nende abil piiridelt kätte saanud sadu kui mitte tuhandeid kilogramme narkootikume.

Ainukeseks andmeobjektiks on sõiduki (isegi mitte isiku) piiripunkti läbimise fakt. Numbrituvastussüsteem jäädvustab sõiduki esi- või taguosa nii, et isegi salongis olijaid ei ole näha. Andmekogu vastutav töötleja on maksu- ja tolliamet. Andmeid säilitatakse kolm aastat alates andmekogusse kandmise päevast. Andmekogule on veel ligipääs PPA-l, kaitsepolitseil ja teabeametil. Andmete kogumist reguleerib tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus.