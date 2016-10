President Toomas Hendrik Ilvese äsjane kõigest 49-protsendiline populaarsus võrreldes nii Lennart Meri ja Arnold Rüütli 66 protsendiga nende ametiaegade lõpul on muidugi väga kehv tulemus. Populaarsuse tipul oli Ilvesel 75-protsendiline toetus Meri 74 ja Rüütli 86 vastu. Millest võib olla tingitud Ilvese suurim langus varasemate presidentidega võrreldes?

Kõigepealt peab küsima, kas tegu presidendiinstitutsiooni kriisiga või konkreetselt Toomas Hendrik Ilvese isikliku allakäiguga? Ilmselt nii seda kui teist, sest Ilvese madal usaldus on kandunud edasi ka tema järel Kadriorgu asunud Kersti Kaljulaidile. Viimase toetus on samuti 49 protsenti, aga kui Ilvest ei usalda 39 protsenti, siis Kaljulaidi vaid 10 - ülejäänutel pole Kaljulaidi suhtes seisukohta, kuna teda lihtsalt ei tunta veel piisavalt.

Mis on aga Ilvesele hinnangu andmisel kaalukausil? Ühelt poolt tema roll julgeoleku- ja küberteemadel kõnelejana üle maailma, samuti tema ligipääs USA presidentidele. Teisalt aga suutmatus kodutanumal hakkama saada Ärma taagaga ning pereelu vaos hoidmisega. Viimased kippusid pikkade aastate vältel Ilvese ametitegevust varjutama. Seetõttu võis Ilvesele hinnangu andmisel määravamaks saada tema arrogantne nätsunärimine kui teened Eesti julgeoleku kindlustamisel. Nii jääb faktiks, et Ilvese ametisseastumise aegne 75-protsendiline populaarsus asendus allakäigutrepil ühtlaselt liikumise tulemusel ametiaja lõpuks 49 protsendiga. Esialgse eufooria asemele tuli halvasti varjatud pettumus ja rahulolematus. Ilvesele on ette heidetud, et ta ei seisnud näoga Eesti poole.

Siin peitub Kaljulaidi võimalus. Ka Rüütli puhul tagas paljuski just teise Eesti kõnetamine tema ülikõrge reitingu. Kaljulaidi üheks ülesandeks on tuua presidendiinstitutsioon jälle tagasi maa peale, loobudes riigipea kohtlemisest kroonitud peana ja õukonna moodustamisest. Pruugib vaid Kaljulaidil aga libastuda millelgi Ärma-laadsel ning populaarsuse tõusust võib vaid und näha. Madalana püsima jääv reiting sunnib paljusid aga kordama varasemat küsimust – kas Eesti-suurusel vabariigil on üldse tarvis piiratud võimuga monarhi-laadset presidenti?