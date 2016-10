Tuleva pühapäeva varahommikul läheb Eesti taas üle vööndiajale ehk nn talveajale, mis tähendab, et kellad tuleb 30. oktoobri varahommikul kell 4 keerata tund aega tagasi. Poleemika sügiseste ja kevadiste kellakeeramiste ajal näitab, et üleminek mõjub inimestele erinevalt – kellele see on vastuvõetamatu, kellel üsna ükskõik, aga kolmandad on täiesti rahul.

Teadlaste hinnangul kulub inimestel uue elu- ja unerütmi harjumisega rohkem kui nädal. Järgmise aasta märtsi lõpul keerame taas kellad tunni võrra ette ja läheme jälle suveajale, et kasutada ratsionaalselt looduslikku valgust ning säästa sel moel elektrienergiat.

Suveaja idee pakkus välja Ameerika Iseseisvusdeklaratsiooni koostaja Benjamin Franklin juba 1784. aastal. Eestimaal on aega loksutatud alates 1917. aastast, sõltuvalt Eesti valitsejatest. Suveaeg oli kasutusel sõdade ja Saksa okupatsioonide ajal. Nõukogude võim kehtestas Eestis Moskva aja, kuni otsustati taas energiat kokku hoida ning 1. aprillil 1981 võeti Eestis taas üle pika aja kasutusele suveaeg. Kuna Moskva aeg on Eesti vööndiajast tunni jagu ees, siis nihkus suvel kellaaeg vööndiajast veel tunni võrra varasemaks. Ka suvel tuli paljudel tõusta pahatihti enne kukke ja koitu.