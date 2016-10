Tänase saate külaline on Karoliina Vasli, kes käis hiljuti New Yorgis ning muuhulgas väisas publikuna ka kuulsat Stephen Colberti jutusaadet "The Late Show with Stephen Colbert".

Karoliina räägib, milline on saate tegemise köögipool, millised on turvakontrollid, kuidas toimub sarjadest-jutusaadetest tuntud "rahva pööraselt naerma panemine".

Samuti annab Karoliina asjalikku nõu, kuidas pääseda USA-d külastades mõnda põnevasse jutusaatesse ja kuidas näha seal juhuslikult kõige suuremaid staare.

Tule ja jälgi meid Soundcoudis või Facebookis: