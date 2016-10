Lähisuhtevägivald on Eestis endiselt probleem ning paljuski seetõttu, et enamik juhtumeid jääb koduseinte ning osapoolte vaikimismüüri taha. Ometi reageerib ühiskond alati hukkamõistvalt, kui mõni selline juhtum ajakirjandusse jõuab. Kuidas siis teha nii, et ohvrid saaksid abi ja süüdlased mõjuva karistuse?

Stuudios väitlevad riigi peaprokurör Lavly Perling ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juht Eha Reitelmann. Samuti Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse juht Olle Selliov, kirjanik ja aktivist Sass Henno, Riigikogu lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvrite toetusrühma esimees Liina Kersna, Politsei- ja Piirivalveameti ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Kätlin Alvela, Virumaa Naiste Tugikeskuse juht ja Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Merle Albrant ning Tähtvere Avatud Naistekeskuse juht Pille Rives.

