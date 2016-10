Tolmurullid ja mustus proovikabiinide põrandal pole veel midagi selle kõrval, millega klienditeenindjad peavad liigagi sageli silmitsi seisma.

Kui sind ajab närvi see, kui proovikabiini põrandal lendavad ringi tolmurullid, siis ei ole see midagi võrreldes sellega, millega peavad poe töötajat silmitsi seisma, kirjutab veebiportaal xojane.

Nimelt tunnistab üks Ameerika rõivapoe töötaja, et täiesti tavaline on see, et proovikabiinidest tuleb kokku korjata kasutatud tampoone või hügieenisidemeid. Kusjuures väga sageli pole tampoonid sugugi põrandal, vaid peidetud mõnda vahesse, kus nende kättesaamine on kõike muud kui meeldiv. Väga sageli tuleb põrandalt puhastada ka verelaike, aga hullematel päevadel ka kellegi väljaheiteid.

Lastevanemad kasutavad aga proovikabiine ka mähkmevahetuspunktina ning seejuures kasutatud mähkmed endaga kaasa ei võta.

Selle kõige kõrval pidavat olema musti taskurätikuid ja meigijäänuseid lausa rõõm koristada.